Cinq choses à savoir avant OL-Clermont

L’OL reçoit Clermont ce dimanche (13h) à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1.

Les supporters sont remontés

Affichée vendredi à l’entrée du centre d’entraînement, la banderole était cinglante : ‘’Bougez-vous ou cassez-vous’’. Les Ultras du Virage Nord n’ont pas attendu longtemps pour mettre la pression sur les joueurs, épargnant le coach dans le communiqué qui a suivi. Celui-ci a d’ailleurs validé le message : ‘’Je suis assez d’accord avec ça’’.

Le premier OL-Clermont en L1

Les deux clubs se sont affrontés trois fois. A deux reprises en Ligue 2 (1-0 pour Clermont puis 3-1 pour Lyon en 1988-1989) et une fois en coupe de France en huitième de finale de la coupe de France 2005 (élimination surprise de l’OL aux tirs au but après un nul 1 partout).

Le promu est en forme

Surprenant coleader après deux journées, Clermont arrive à Lyon avec le plein de confiance. Vainqueurs 2-0 à Bordeaux et 2-0 devant Troyes, les Auvergnats sont emmenés par un attaquant en pleine bourre, Mohamed Bayo auteur de trois buts lors des deux premières journées. Mais l’OL est à son avantage face aux promus dans son stade (12 victoires et 1 nul lors de ses 13 dernières réceptions d’un club venu de Ligue 2, avec une moyenne de 3,2 buts par match).

La première d’Emerson ?

Arrivé jeudi, le latéral gauche pourrait immédiatement effectuer ses débuts avec l’OL. Le recrutement du double champion d’Europe en titre avec l’Italie et Chelsea atteste des ambitions et de l’attractivité de Lyon. ‘’Je suis heureux de son arrivée, se réjouit Peter Bosz. Il a joué dans des équipes qui veulent tout le temps gagner, on a besoin de ça. Lui sait comment gagner les matchs.’’

La statistique

Après son nul contre Brest (1-1) et son revers à Angers (0-3), Lyon pourrait ne gagner aucun de ses 3 premiers matches d’une saison de Ligue 1 pour la 1ère fois depuis 2000/01 (3 nuls).

OL-Clermont, 3ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 12h45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !