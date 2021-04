Cinq personnes interpellées après la fusillade à Villefontaine

Cinq personnes âgées de 17 à 48 ans ont été interpellées ce mardi matin à Villefontaine, l’Isle d’Abeau et Saint-Quentin-Fallavier suite à la fusillade qui a eu lieu lundi dernier à Villefontaine, près de la gare routière.



Pour rappel, un père et son fils de 17 ans avaient été grièvement blessés. Ils sont aujourd’hui hors de danger.



Selon le parquet de Vienne, le tireur, âgé de 43 ans a déjà été condamné à de multiples reprises, pour vols mais aussi trafic de stupéfiants, violences ou encore extorsion avec violences. Par ailleurs, plusieurs armes blanches utilisées par ses co-auteurs ont par ailleurs été découvertes au sein des différents domiciles.



D’après les premiers éléments de l’enquête, les victimes n’étaient a priori pas concernés par l’altercation qui a précédé la fusillade. Selon la procureure Audrey Quey “Si l’origine du différend entre les deux groupes d’individus reste encore floue à cette heure, il ressort toutefois des premières investigations que les deux victimes ne semblaient pas être concernées par le différend en question. Au surplus, le tireur ignorait manifestement le lien de famille qui unissait les deux victimes”.



Le tribunal de Grenoble devrait ouvrir une information judiciaire des chefs de tentative de meurtre ou complicité, violences aggravées et port d’armes prohibées.