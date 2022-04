Circulation chargée pour ce week-end de Pâques sur les routes de France

D’après les prévisions de Bison Futé, la circulation sera particulièrement chargée ce samedi sur l’ensemble des routes de France. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des départs et rouge sur le quart nord-ouest du pays.



Les principaux axes à éviter ce vendredi dans le sens des départs :



– l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans, de 10h à 20h

– l’autoroute A13 entre Rouen et Caen, de 10h à 20h

– la N12 entre Rennes et Saint-Brieuc, de 11h à 18h

– la N157 entre Laval et Rennes, de 11h à 17h

– l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 8h à 20h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 20h

– l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Saint-Maximin, de 11h à 19h, de Cannes vers l’Italie, de 10h à 20h

– l’autoroute A9 entre Orange et Béziés, de 10h à 17h

– l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 11h à 17h



À noter que les conditions de circulation devraient également être compliquées ce lundi. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours sur l’ensemble du territoire français.