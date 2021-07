Clap de fin pour les nuits de Fourvière

Cette édition 2021 affiche un taux de fréquentation équivalent aux meilleures années, 76 000 spectateurs ont été accueillis malgré les jauges réduites et le pass sanitaire.



Pour rappel, le festival s’est ouvert avec des jauges spectateurs limitées à 35%, puis à partir du 9 juin à 65 %, soit respectivement 1000 et 2000 spectateurs. Suite à la visite de la ministre de la Culture, une autorisation préfectorale a permis d’ouvrir la jauge à 100% de spectateurs assis à compter du 1er juillet. Selon les soirées, seulement entre 0,7% et 3% des spectateurs ont eu besoin de recourir au centre de dépistage sur site.



L’édition 2021 s’est écrite du 1er juin au 30 juillet en 60 jours de festival avec 62 représentations, dont 25 de théâtre, 3 de cirque, 6 de danse et 28 concerts. On retiendra deux annulations pour raisons médicales.