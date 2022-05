Clermont – OL (1-2) : l’OL finit la tête haute

Clermont Foot – Olympique Lyonnais, 38ème journée de Ligue 1 : 1-2 (0-1). Buts : Dembélé (26e), Aouar (48e) pour Lyon. Bayo (59e) pour Clermont.

Une victoire pour finir la tête haute

Sans Peter Bosz, convalescent, le staff technique avait choisi de privilégier dans le onze de départ des joueurs annoncés en majorité lyonnais la saison prochaine. Tous les partants quasi-certains (Dubois, Boateng, Ndombélé, Paqueta) étaient sur le banc. Sans maîtriser tout le match, l’OL a fait au boulot grâce à les hommes en forme de cette fin de saison, Tetê, encore passeur, et Dembélé, encore buteur. Une fois de plus solide au poste, Henrique a offert à Aouar le deuxième but.

L’OL termine huitième

Lens ayant arraché le n(ul face à Monaco à la dernière seconde (2-2), l’OL n’arrache pas la septième place aux Nordistes. Lyon finit le championnat à cinq longueurs de l’Europe, ce qui laisse un peu moins de regrets sur la défaite à Metz lors de la 36ème journée : même en gagnant ses cinq dernières journées, l’OL n’aurait pas été européen. Comme on le répétait depuis plusieurs semaines dans nos commentaires de matchs sur Tonic Radio, l’OL partait vraiment de trop loin.