Comment s’organise la distribution des masques à Lyon ?

Le déconfinement approche à grands pas, Lyon va donc commencer sa distribution de masques afin d’optimiser et de garantir le protection de tous ses habitants.

Les masques seront gratuits et certifiés aux normes AFNOR. Avant le 11 mai, la distribution des 25 000 premiers masques sera assurée par des associations et à destination du public fragile et isolé (séniors inscrits en résidence ou possédant la carte séniors, personnes en situation de handicap, inscrites au CCAS ou sans abris.)

Après le 11 mai la distribution sera coordonnée par la mairie lyonnaise. Pour obtenir votre masque, il faudra vous rendre sur la plateforme ou appeler le Lyon direct au 04 72 10 30 30 à partir du 8 mai, afin de prendre rendez-vous pour venir récupérer votre masque.



Pour le retirer, il faudra être muni d’une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, Taxe d’Habitation ou Livret de Famille pour déterminer le nombre de masques auxquels vous avez droit.

Listes des points de retraits : Atrium de l’Hôtel de Ville, Gymnase Chanfray, Halle des Sports Vivier-Merle, Gymnase d’argent,Centre Nautique Tony Bertrand, Gymnase Genety, Gymnase Duplat, Gymnase Jeunet, Gymnase Quarantaine, Complexe Tronchet, Gymnase Alice Millat, Palais des Sports, Gymnase Mado Bonnet Gymnase Cavagnoud, Gymnase Sauvagère, Gymnase Martinière.

Il est primordial de prendre rendez-vous avant de vous rendre dans ces points de retraits pour éviter toute surcharge. Le retrait des masques se fera de manière progressive dans ces lieux où des bénévoles y assureront leur distribution dans le respect des gestes barrières.