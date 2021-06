Comment va se passer la Fête de la musique ?

La Fête de la musique c’est ce lundi et sans couvre-feu. Toutefois les gestes barrières doivent continuer d’être appliqués et certaines règles sont mises en place.



Le masque doit, par exemple, être porté lors des regroupements, les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique dans l’espace public sont interdits. Les concerts spontanés sur la voie publique sont également strictement interdits. Ils seront, en revanche, possibles dans les bars et les restaurants.



Les configurations assises sont autorisées dans les établissements recevant du public en intérieur et en plein air. Pour ces lieux, la jauge maximale est de 65 %, dans la limite de 5.000 spectateurs. Pour ceux qui accueillent plus de 1.000 personnes, le passe sanitaire est exigé.



A noter que les TCL vont renforcés l’offre ce lundi soir avec, les métros qui circuleront notamment jusqu’à 2h du matin. Un ticket à la journée à 3,20 euros est proposé.