Confinement : les Français ont diminué sur l’alcool mais pas sur le tabac

Santé publique France a réalisé une enquête auprès de 2003 Français de 18 ans et plus pendant cette période de confinement. Le but était de savoir s’il a eu un impact particulier sur la consommation de tabac et d’alcool.

Et le premier bilan est net ! D’après un sondage, 27 % des fumeurs ont augmenté leur consommation durant le confinement. Et cette hausse est d’environ 5 cigarettes supplémentaires. 55 % n’ont rien changé. Mais certains en ont profité pour restreindre leurs mauvaises habitudes car 19 % disent que leur nombre de cigarettes fumées a diminué.

Si la consommation de tabac a augmenté pour beaucoup, ce n’est pas le cas de la consommation d’alcool. En effet, 24 % des Français ont bu moins d’alcool pendant le confinement. 11 % l’ont augmentée mais, pour 65 % d’entre eux, la consommation à l’alcool est restée la même.

Cette hausse de la consommation d’alcool est plus fréquemment mentionnée par les moins de 50 ans, les individus vivant dans une ville de plus de 100.000 habitants et les parents d’enfants de moins de 16 ans.

Cette semaine, entre le 13 et le 15 mai, une nouvelle enquête est prévue. Grâce à cette nouvelle étude, France publique France pourra ajuster l’ensemble de ses actions. L’objectif sera d’encourager les baisses de consommations constatées et de contrecarrer les hausses engrangées par la crise de COVID-19