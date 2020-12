Coronavirus : 20 000 nouveaux cas pour le 2e jour consécutif

Pour la deuxième journée consécutive, la France a enregistré plus de 20 000 nouveaux cas positif au COVID 19, ce vendredi. Cependant, selon Le Progrès, la situation s’améliore légèrement au sein des hôpitaux.

Pour rappel, la campagne de vaccination doit débuter ce dimanche, en France. Les premières injections seront réalisées dans un établissement de Sevran (région parisienne), ainsi qu’à Dijon. La campagne s’étendra ensuite au reste du pays. Les premiers flacons du vaccin Pfizer/BioNTech doivent arriver dans l’Hexagone ce samedi.

Un vaccin qui ne sera en aucun cas obligatoire, même pour les résidents en EHPAD. Dans le cas où une personne ne serait pas en état de prendre une décision, le choix serait confié à une personne de confiance.

Au niveau européen, l’épidémie a dépassé la barre des 25 millions de cas. Dans le monde, on approche des 80 millions. Le Brésil, le Mexique et les États-Unis sont les trois pays qui enregistrent le plus de décès supplémentaires, depuis leurs derniers rapports.