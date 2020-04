Coronavirus : Laurent Wauquiez promet “un masque par habitant” de la région

La région Auvergne-Rhône-Alpes va équiper l’ensemble des habitants de masques chirurgicaux de protection .



En effet, Laurent Wauquiez a annoncé ce jeudi la commande de 9 millions de masques pour protéger chaque Rhônalpin pour les accompagner lors du déconfinement. Le président de la région est soutenu par de nombreuses entreprises régionales, productrices de masques. À savoir : Porcher , Chamatex, Mulliez, AJ Biais, Faurecia, Boldoduc, Tissage Carret, Ouvry.



Le coût de l’opération s’élève à 30 millions d’euros avec un engagement régional pour l’achat du matériel médical de protection à 50 millions d’euros. Pour rappel, les masques commandés et produits possèdent tous une accréditation grand public répondant aux normes AFNOR. Selon le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la “mission est de préparer le plus efficacement possible notre population au déconfinement à venir.“