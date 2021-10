Coronavirus : le taux d’incidence repart à la hausse dans les Bouches-du-Rhône

Le taux d’incidence est de nouveau en hausse dans les Bouches-du-Rhône indique un communiqué publié par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après huit semaines de baisse consécutives, celui-ci est désormais de 111 pour 100 000 habitants.

Parmi les mesures en vigueur dans le département jusqu’au 15 novembre prochain, le port du masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans « en extérieur, dans les lieux à forte concentration de population, sauf sur les plages, les espaces naturels, les parcs et les jardins, dans tous les établissements recevant du public et les évènements soumis au pass sanitaire, sur les marchés de plein air alimentaires et non alimentaires, les brocantes et les vide-greniers, les ventes au déballage, les foires et fêtes foraines, pour tout événement public générant un rassemblement important de population sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, aux abords des crèches, des établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves, sur les parvis et quais des gares routières, ferroviaires et maritimes, abris et stations d’attente des transports en commun, aux abords des centres commerciaux, des lieux de culte aux heures d’entrée et de sortie des offices, dans les files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public ».