Coronavirus : les stars canadiennes se mobilisent

Les initiatives solidaires sont nombreuses en ce moment et le monde de la musique n’est pas en reste. Après le concert mondial, One World : Together At Home, organisé par Lady Gaga, ce sont les stars canadiennes qui ont répondu présentes pour une soirée concert en hommage à ceux qui luttent contre le nouveau coronavirus.



Le but de la soirée était de récolter des fonds destinés aux banques alimentaires. “Stronger Together/Tous Ensemble” a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision et de radio ou en streaming. Parmi les personnalités mobilisées, on retrouve Céline Dion, Michael Bublé ou encore Justin Bieber.