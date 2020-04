Coronavirus : près de 20 000 dècès dans l’Hexagone

19 718 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, soit 395 de plus en 24h. Parmi elles, 7649 personnes ont perdu la vie dans les EHPAD.



5744 patients (-89) sont toujours dans un état grave dans l’ensemble de l’Hexagone. Il s’agit de la onzième baisse consécutive du nombre de personnes en réanimation/soins intensifs.



D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS), on observe ce dimanche soir une augmentation des hospitalisations dans la région. 2983 personnes (+41) sont actuellement hospitalisées pour 573 cas (-5) en réanimation. Le cap des 1000 décès a été atteint en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 1011 personnes mortes à cause du Covid-19. En revanche, bonne nouvelle, à ce jour 3833 patients atteints du coronavirus sont retournés à leur domicile (+36 par rapport à la veille).



Dans le département du Rhône, 8 décès ont été recensés ces dernières 24 heures portant le nombre de morts à 398 ce dimanche.