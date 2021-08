Coup d’envoi des Jeux Paralympiques de Tokyo !

Que le spectacle commence. A 13h (heure française), la cérémonie d’ouverture lancera officiellement les Jeux Paralympiques de Tokyo. Prévus du 24 août au 5 septembre, les Jeux Paralympiques se dérouleront à huis clos, comme les Jeux Olympiques, en raison de la flambée de l’épidémie au Japon.

C’est le grand jour pour les paralympiens ! 🤩

Cérémonie d’ouverture à 13h ! (Heure française)@Paralympics#Paralympics #Tokyo2020 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) August 24, 2021

Lors de ces Jeux, ce sont près de 4000 athlètes qui seront en lice, 22 sports seront disputés au cours de 539 épreuves. Deux nouveaux sports font leur entrée aux Paralympiques : le para-badminton et le para-taekwondo.

138 français engagés, objectif de 35 médailles

La cérémonie d’ouverture sera différente qu’à l’accoutumée. Au lieu de l’habituel relais de la flamme paralympique, différents allumages ont été organisés à partir du jeudi 12 août dans tout le Japon avant d’être apportés pour ne former qu’une seule flamme à Tokyo. 134 délégations seront présentées pour ces Jeux. La délégation française, de 138 athlètes, sera représentée par nos porte-drapeaux Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis). Ces derniers ont de fortes chances de ramener une médaille. La judoka Sandrine Martinet a été sacrée en moins de 52 kg à Rio (elle est depuis passée en moins de 48 kg). Le tennisman Stéphane Houdet, multiple médaillé en simple (argent à Londres, en 2012) et en double (or à Pékin en 2008 et Rio en 2016, bronze à Londres en 2012), pourrait décrocher son premier sacre en individuel à Tokyo.

Aux Jeux de Rio, la France avait remporté 28 médailles (12e au classement des nations). A Tokyo, l’objectif est fixé à 35. Outre nos porte-drapeaux, nos principales chances de médailles résident en : Marie-Amélie Le Fur, Mandy François-Elie, Nantenin Keïta (para-athlétisme), Alexis Hanquinquant (para-triathlon) ou encore l’équipe de cécifoot (vice-championne olympique à Londres en 2012).

A Lyon, 6 sportifs se sont qualifiés pour Tokyo : Anne Barnéoud, Isabelle Lafaye, Maxime Thomas (tennis de table), Annouck Curzillat (para-triathlon), Angélina Lanza (para-athlétisme), et Alexandre Lloveras (para-cyclisme).

A cause du décalage horaire entre Paris et Tokyo (7h), la grande majorité des épreuves de ces Jeux débutera à 2h du matin (heure française) pour se terminer vers 15h (toujours heure française).