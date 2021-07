Coup d’envoi du 74e festival de Cannes

Tout est prêt pour le 74e festival de Cannes qui débute ce mardi. Une édition forcement particulière avec des restrictions sanitaires. Cela m’empêchera pas Catherine Deneuve, Sean Penn, Marion Cotillard ou encore Léa Seydoux de monter les marches.



A 19h25, Doria Tillier en maîtresse de cérémonie et Spike Lee en président du jury donneront le coup d’envoi de cette nouvelle édition.



Aux côtés de Spike Lee, on retrouve la chanteuse Mylène Farmer, l’acteur star de “Parasite” Song Kang-Ho, la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, les acteurs stars français Tahar Rahim et Mélanie Laurent, l’actrice américaine Maggie Gyllenhaal et les cinéastes Kleber Mendonça Filho et Jessica Hausner.



Au total, plus de 80 films (voire plus de 120 avec les sections parallèles) seront projetés jusqu’à la soirée de clôture.