Coup d’envoi du tour de l’Ain ce jeudi

C’est l’un des rendez-vous de l’été en cyclisme. Le coup d’envoi du Tour de l’Ain ce sera donné ce jeudi à 12h15. Au programme 141 kilomètres de plaine entre le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes et Bourg-en-Bresse. Pour cette 33e édition 21 équipes de six coureurs vont s’affronter. Une course, qui s’annonce ouverte. L’année dernière c’est le Slovaque Primoz Roglic qui s’était imposé.



Lors de cette édition, on retrouvera dans le peloton, le Lyonnais Clément Venturini, les Français Clément Champoussin, Aurélien Paret-Peintre, Franck Bonnamour, Elie Gesbert ou encore Pierre Latour.

Voici le détail des étapes par jour :