Coupe de France : l’ASSE éliminée dès son entrée en lice par Rodez

L’AS Saint-Etienne a été éliminée de la Coupe de France au 7e tour ce samedi face à Rodez au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de son entrée en lice dans la compétition. Une élimination survenue après un match nul 0-0 à l’issue du temps réglementaire. S’en est suivie une séance de tirs au but remportée par les visiteurs (3-4) après des loupés de Lobry et de Wadji face au but. Les Stéphanois auront manqué encore une fois de tranchant et d’idées au cours de la rencontre pour battre une équipe qui joue le maintien en Ligue 2, tout comme elle.

Désormais le prochain rendez-vous sera face à Metz en Ligue 2 le 7 novembre prochain.