Grenoble s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France ce samedi après sa victoire (1-4) sur la pelouse d’Illzach Modenheim, club de Régional 1. Les Isérois étaient pourtant menés au score en première période, avant l’égalisation de Matthias Phaeton (38′) et le triplé de Jordan Tell (42′, 50′ et 64′).

Victoire et qualification !



Malgré l’ouverture du score locale, notre équipe a retourné la situation pour s’imposer largement (1-4) et se qualifier pour le 8e tour de @coupedefrance ! #ASIMGF38 pic.twitter.com/p1vAD5aRFF — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 29, 2022