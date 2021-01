Coupe de France : l’OL (F) étrille Reims et accède aux huitièmes de finale

Au stade Louis Blériot, les Fenottes affrontaient Reims dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Un match très rapidement à sens unique. Il aura d’ailleurs fallu attendre un quart d’heure avant d’assister au premier but lyonnais, signé Dzsenifer Marozsan (16e).



Le début du festival pour la meneuse de jeu hongroise, auteure d’un triplé (51e, 53e). Entre temps, Wendie Renard (36e) et Sara Björk Gunnarsdóttir (49e) ont également participé à la fête.



Score final 5-0 et une qualification très tranquille pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur enchaînent une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

