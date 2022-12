Coupures d’électricité : Emmanuel Macron fustige “les scénarios de la peur”

Emmanuel macron dénonce des scenarios de la peur et appelle les Français à ne pas paniquer.

Le chef de l’État a dénoncé “un débat absurde” et l’assure “nous allons tenir cet hiver”. Emmanuel Macron a recadré les autorités et entreprises publiques, qu’il accuse de “transférer la peur” et “de gouverner par la peur”.



“Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique”, a ajouté Emmanuel Macron.



En cas de situation très tendue du système électrique cet hiver, notamment en janvier, la “météo de l’électricité” EcoWatt gérée par RTE émettra trois jours en avance un signal rouge pour alerter sur le risque de coupures ciblées et temporaires