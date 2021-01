Couvre-feu à 18h : une “efficacité relative” selon Gabriel Attal

Ce mercredi, Gabriel Attal s’est présenté devant la presse. Après le Conseil des Ministres programmé la veille, le porte-parole du gouvernement a donné son avis sur l’instauration récente du couvre-feu national à 18 heures.



Selon lui, la mesure n’a qu’une “efficacité relative” et “ne freine pas la pandémie de coronavirus.”



“Le virus continue à progresser et les variants évoluent à un rythme important” a également expliqué Gabriel Attal.



Alors qu’un troisième confinement est dans les tuyaux, il pourrait cette fois-ci être “plus serré”. Le maintien du couvre-feu à 18 heures “semble peu probable”, selon le porte-parole du gouvernement.



Cette semaine, aucune prise de parole ne devrait avoir lieu concernant un bouleversement de la situation en France. “Ce qui est prévu à ce stade, c’est un point d’Olivier Véran sur la situation sanitaire et pour le reste, nous vous tiendrons informés”, a ajouté Gabriel Attal.