Couvre-feu généralisé sur l’ensemble du territoire français à partir de 18h dès samedi !

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi soir un couvre-feu généralisé à 18h sur l’ensemble du territoire français pour au moins quinze jours. Il entrera en vigueur dès ce samedi.



Le gouvernement va également renforcer les contrôles aux frontières, les personnes voyageant vers la France devront présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Concernant les établissements de commerces recevant du public, ils seront fermés à 18h dès ce samedi.



Pour l’heure, le reconfinement et la fermeture des écoles ne sont pas d’actualité, mais les activités scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.



Les autres annonces du gouvernement :



– dès ce lundi, la vaccination est élargie à toutes les personnes de tout âge présentant des pathologies et donc de forts risques de développer des formes graves du Covid-19

– à l’université, les étudiants de première année pourront reprendre les travaux dirigés en demi-groupes à partir du 25 janvier

– concernant le variant sud-africain, au moins deux cas graves ont été enregistrés en France

– le ministre de l’Économie Bruno Lemaire a annoncé que le remboursement des prêts garantis par l’Etat a été décalé d’une année supplémentaire pour toutes les entreprises en France