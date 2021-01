Covid-19 : 130 sportifs s’engagent pour la vaccination

Au total, 130 sportifs s’engagent en faveur de la vaccination contre le coronavirus et incitent les Français à se faire vacciner.

Parmi ces personnalités figurent le patron de l’OL, Jean-Michel Aulas, le coach rhodanien, Rudi Garcia, mais aussi le directeur sportif, Juninho.

Les joueurs et des joueuses ont également répondu à l’appel comme Léo Dubois, Bruno Guimaraes, Ada Hegerberg, Marcelo mais aussi Wendie Renard.

Les acteurs du monde du rugby ont également répondu présents avec les signatures du joueur du LOU, Mathieu Bastareaud et du coach Pierre Mignoni. Parmi les signataires, on retrouve également l’ancien tennisman Julien Benneteau, la patineuse Nathalie Péchalat ou encore le nageur Florent Manaudou.

Tous s’engagent à se faire vacciner « dès que cela sera possible, pour permettre un retour à la vie normale ».



La question de la vaccination de sportifs de haut niveau se pose à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo. Ceux-ci sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain.