Covid-19 : deux nouveaux décès à déplorer dans le Rhône

Dans son dernier bilan publié samedi, Santé Publique France a confirmé la dégradation progressive de l’épidémie dans le Rhône. Deux nouveaux décès ont été enregistrés dans le département au cours des dernières 24 heures.



328 personnes sont actuellement hospitalisées dans le Rhône, soit deux de plus que jeudi. En revanche, d’autres chiffres sont moins alarmants et plus positifs. Le nombre de patients admis en réanimation reste stable dans le département. Autre bonne nouvelle, en l’espace de 24 heures, 14 personnes ont également fait leur retour à leur domicile.