Jérôme Salomon avait prévenu ce dimanche. La Haute Autorité de Santé a tranché et vient de donner son feu vert pour les autotests de détection du coronavirus par prélèvement nasal.



Ce test donne des résultats en 20 à 30 minutes, et se visualise comme pour un test de grossesse.



Les autotests pourront être utilisés par des personnes de plus de 15 ans mais qui ne présentent aucun symptôme. Il ne remplace donc pas les tests PCR.