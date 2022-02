Covid-19 : fin de la vaccination au Groupama Stadium

À partir du 23 février prochain, le vaccinodrome installé au Groupama Stadium de Décines fermera ses portes. Un an après son ouverture, et après avoir administré plus de 350 000 doses de vaccin depuis avril 2021, le vaccinodrome cessera ses activités.

La demande n’est plus assez forte pour justifier le maintien de son fonctionnement mais il est encore possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib pour les dernier créneaux.