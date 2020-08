Covid-19 : la ville de Villeurbanne incite au dépistage

La ville de Villeurbanne lance une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des habitants afin d’inciter au test par PCR. Elle s’associe par ailleurs à la campagne de dépistage du Covid-19 organisée par l’Agence Régionale de Santé, qui débute ce lundi, dans différents lieux de l’agglomération.

Le but est de recourir au test virologique par PCR, au moindre doute. Les messages sont diffusés via affichage public, affichettes dans les structures municipales et associatives, dans les commerces, sur écrans d’accueil, sur le site web, l’application mobile et les réseaux sociaux de la Ville.

Pour rappel, il est possible de se faire tester par prélèvement nasal sans ordonnance, sans symptômes déclarés, avec un remboursement à 100% par l’Assurance Maladie. Il existe 7 sites de dépistage à Villeurbanne où il suffit de prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne ici

> A Villeurbanne, la campagne de dépistage (sans rendez-vous) organisée par l’ARS aura lieu : aux Charpennes, le mercredi 2 et le jeudi 3 septembre de 11 à 19 heures et à Laurent-Bonnevay, le mardi 8 et le mercredi 9 septembre, aux mêmes horaires.