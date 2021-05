Covid-19 : le candidat-vaccin français Sanofi se développe

Le laboratoire français Sanofi a publié lundi des résultats positifs d’un essai clinique sur son candidat-vaccin contre le Covid-19, développé avec le britannique GSK.

Une technique innovante

Le vaccin se base sur la technique de la protéine recombinante avec adjuvant, que le laboratoire a déjà utilisé pour son vaccin contre la grippe saisonnière. De plus, ce nouveau vaccin est thermo-stable, il peut donc être conservé entre 2 et 8 degrés et placé au réfrigérateur. Un système plus simple car il n’y a pas besoin de vaccinodrome pour l’injecter.

Des résultats satisfaisants

Les résultats intermédiaires de cet essai sur l’homme de phase 2 montrent que l’administration de ce vaccin en France déclenche “entre 95 et 100% de séroconversion, donc d’apparition d’anticorps. […] Une efficacité très élevée sur toutes les tranches d’âges.”, selon le président de Sanofi France. Cette phase des tests a aussi permis de démontrer que sur les personnes ayant déjà été infectées par le Covid-19, une seule dose du sérum a généré une production de concentrations élevées d’anticorps neutralisants.

La troisième phase débutera quant à elle fin mai, début juin. Ce n’est qu’après cette nouvelle étape, et si les résultats positifs sont confirmés, qu’une autorisation de mise sur le marché pourra être délivrée. Elle est espérée pour la fin de l’année.