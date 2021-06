Covid-19 : le couvre-feu prend fin ce dimanche en France

Après plus de huit mois de restrictions pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le couvre-feu a donc été levé ce dimanche matin à 6h dans l’ensemble de l’Hexagone. Depuis jeudi dernier, le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur partout en France “sauf en cas de regroupement, dans les files d’attente, sur les marchés ou dans les stades“.



Les Français pourront donc enfin sortir de chez eux entre 23h et 6h du matin dès la nuit prochaine. À noter que le gouvernement avait pris la décision d’avancer cette mesure qui devait initialement s’appliquer jusqu’au 30 juin prochain en raison de la décrue de l’épidémie.

Le couvre-feu à 23h00, qui devait s'appliquer jusqu'au 30 juin, sera levé dès ce dimanche. pic.twitter.com/P7vCskgi1B — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 16, 2021