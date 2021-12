Covid-19 : le préfet des Bouches-du-Rhône demande aux maires d’annuler les festivités de fin d’année

La préfecture de la région PACA a demandé mardi aux maires des Bouches-du-Rhône d’annuler les festivités de fin d’année, prévues aussi bien en intérieur qu’en extérieur, face aux risques sanitaires que cela pourrait engendrer.

Il s’agit d’une recommandation et non d’un arrêté préfectoral adressé par le préfet Christophe Mirmant. Mais le taux d’incidence dans le département est de 891 cas pour 100 000 habitants ce mercredi et que des patients Covid ont été transférés dans des hôpitaux d’autres région.