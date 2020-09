Covid-19 : le Sirha reporté

Il devait rassembler les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche en janvier prochain à Lyon. Le Sirha est finalement reporté au printemps prochain.



Ce rendez-vous mondial de la restauration & de l’hôtellerie se tiendra du 29 mai au 2 juin 2021 à Eurexpo. Le salon accueille 3 000 exposants et plus de 200 000 visiteurs.



A noter que la Foire de Lyon est, elle, annulée. Elle devait avoir lieu du 8 au 12 octobre.