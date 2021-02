Covid-19 : les classes seront fermées si un cas variant est détecté

Le nouveau protocole mis en place par l’Éducation nationale, pourrait provoquer une fermeture massive des classes. En effet, lorsqu’un cas de variant est détecté chez un élève, la classe se verra fermée, selon le média spécialisé AEF Info.

Les classes de maternelle quant à elles, seront bien fermées dès qu’un cas variant ou de coronavirus est détecté.

De plus, la distanciation physique à la cantine est désormais “fixée à deux mètres, entre classes dans le premier degré et entre groupes dans le second degré”.