Covid-19 : McFly et Carlito enflamment YouTube après un défi d’Emmanuel Macron

Voilà une vidéo sortie de nulle part. Alors que la pandémie continue de frapper de plein fouet la France, le président de la République, Emmanuel Macron a trouvé un moyen plus qu’original pour lutter contre la propagation du virus.

En effet, le chef de l’Etat a lancé un défi aux YouTubeurs, Mcfly et Carlito (6,3 millions d’abonnés) : celui de réaliser un challenge vidéo pour rappeler les gestes barrières.

Si le projet atteint les 10 millions de vues, les humoristes pourront se rendre à l’Elysée et tourner une vidéo avec Emmanuel Macron. Un concours d’anecdote est d’ailleurs déjà prévu.

Depuis sa sortie, ce dimanche, le clip “Je me souviens” culmine presque à 6 millions de vues. En moins de 24 heures, McFly et Carlito ont rempli plus de la moitié de leur objectif.

Le clip

Le défi lancé par Emmanuel Macron