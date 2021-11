Covid-19 : Olivier Véran alerte sur la 5e vague

“La reprise épidémique ressemble clairement au début d’une 5e vague” c’est la mise en garde d’Olivier Véran. “La circulation du virus s’accélère, 40% de plus en une semaine”, précise le ministre de la Santé qui se veut tout de même optimiste, retenant la “vaccination massive” des Français.



“On peut passer cette vague comme on a passé la quatrième”, a-t-il ajouté, en soulignant que la vaccination et le pass sanitaire avaient permis d’avoir “peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès”.

Le ministre de la Santé a également précisé que la 3e dose ne sera pas obligatoire pour les soignants.



Olivier Véran qui refuse d’évoquer un calendrier pour la suppression du pass sanitaire pour le moment.