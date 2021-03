Covid-19 : Pour Emmanuel Macron “de nouvelles mesures seront à prendre prochainement”

Une prise de parole inattendue d’Emmanuel Macron. En effet, jeudi soir à 22h20, le président de la République s’est exprimé à l’issue du Conseil européen qui a eu lieu en visioconférence. Le chef de l’Etat a assumé la stratégie sanitaire française pour laquelle il a opté, depuis le mois de janvier, et qui lui a valu de nombreuses critiques.

“Je peux vous le dire : nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France à la fin du mois de janvier parce qu’il n’y a pas eu l’explosion, qui était prévue par tous les modèles”, a indiqué Emmanuel Macron alors que les critiques se multiplient dans l’opposition comme chez les professionnels de santé, à la suite de sa décision de ne pas reconfiner la France, fin janvier, alors que les scientifiques le recommandaient. “Je peux vous affirmer que je n’ai aucun mea-culpa à faire, aucun remord, aucun constat d’échec”, a t-il précisé.

Emmanuel Macron en a profité également pour parler de la situation sanitaire actuelle en France. La situation épidémique se dégrade sur tout le territoire et ne s’arrange pas au fil des jours. “La pression hospitalière, déjà forte, va continuer de monter dans les prochains jours”, a-t-il indiqué tout en rappelant que “le profil des patients change, ils sont plus jeunes et parfois sans comorbidités”.

Le chef de l’Etat n’a fait aucune annonce particulière mais a indiqué que “sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons de nouvelles mesures à prendre”. Nous les prendrons tous ensemble à la lumière des faits, en étant transparents, on le fera en temps réel”.