Covid-19 : Sanofi va produire le vaccin Johnson & Johnson près de Lyon

La nouvelle est tombée il y a dix jours. Sanofi ne produira pas son propre vaccin avant 2022. Mais en contrepartie, le groupe pharmaceutique français va développer la production d’un concurrent, Johnson & Johnson.

Celle-ci se fera à Marcy-l’Etoile, à 13 km de Lyon. 12 millions de doses seront produites chaque mois, à partir du troisième trimestre 2021.

En plus de cette aide, Sanofi utilisera également son usine de Francfort, en Allemagne pour développer plus de 125 millions de doses du vaccin à ARN messager, mis au point par Pfizer-BioNTech.

Préoccupé par l’émergence des variants, le laboratoire a débuté ses recherches pour lutter contre et pouvoir être prêt le plus rapidement possible.

Sanofi a enfin lancé une nouvelle étude de phase 2 de son principal candidat-vaccin, pensée avec le britannique GSK, et utilisant la technologie de la protéine recombinante. Le projet devrait émerger au quatrième trimestre de l’année.