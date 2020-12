COVID 19 : un conseil de défense prévu ce mardi

Un conseil de défense se tiendra ce mardi, afin de faire le point sur la situation sanitaire en France. De nombreux responsables politiques s’inquiètent d’un rebond de l’épidémie. Si le nombre de nouveaux cas quotidien est actuellement en forte baisse avec les fêtes de fin d’année, beaucoup craignent une explosion après le Nouvel An. Ainsi, de nombreux élus appellent à un reconfinement, au moins territorial. C’est par exemple le cas de Mathieu Klein, maire de Nancy. Le Grand Est est l’une des régions les plus touchées par le coronavirus.

De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué dimanche dernier l’hypothèse d’un reconfinement national. Selon lui, cette option apparaîtrait comme « probable » en cas de recrudescence massive du nombre de cas. Les deux premières semaines de janvier sont désignées comme décisives.

Dans le reste du monde, huit pays, dont l’Espagne, attendent toujours l’arrivée du vaccin Pfizer/BioNTech. Un incident logistique a retardé les flacons. Nos voisins ibériques ont par ailleurs dépassé la barre des 50.000 morts. Au Brésil, l’accès aux plages de Rio de Janeiro sera interdit pour le Nouvel An. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 40 000 cas quotidiens qui ont été enregistrés lundi. Une variante du virus, annoncée plus contagieuse, sévit actuellement outre-Manche. Onze cas de cette nouvelle mutation ont été détectés aux Pays-Bas.