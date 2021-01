Covid-19 : un élargissement de la campagne de vaccination

Alors que le Palais des Sports de Gerland de Lyon a ouvert ses portes depuis vendredi pour les plus de 75 ans, de nouveaux centres de vaccination vont désormais pouvoir se joindre à lui.

Ce lundi, les personnes âgées de plus de 75 ans hors-Ehpad, ainsi que les personnes présentant des pathologies à “haut risque”, pourront se faire vacciner dans les différents centres de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

6,4 millions de Français sont concernés par ce processus, alors que “plus d’un million de vaccinations” seront réalisées d’ici fin janvier selon Olivier Véran, le ministre de la Santé. 2,4 à 4 millions de doses seront injectés jusqu’en février.

Tous les seniors n’ont pas encore pu prendre rendez-vous. On recense d’ailleurs pour le moment plus d’un million de demandes d’après Olivier Véran.

Le Premier ministre, Jean Castex, avait de son côté indiqué en visite à Lyon, que les “200 millions de doses de vaccin que la France a commandées ou pré-commandées arriveront sur le territoire national” de manière progressive.

Les centres de vaccination ouverts ce lundi dans le Rhône

Gleizé : Hôpital Nord-Ouest Villefranche ;

Lyon 3e : Hôpital Édouard Herriot ;

Lyon 4e : Hôpital de la Croix-Rousse ;

Lyon 7e : Palais des sports de Gerland ;

Pierre-Bénite : Hôpital Lyon-Sud ;

Tarare : Hôpital Nord-Ouest ;

L’Arbresle : Salle Lucien-Thimonnier ;

Neuville-sur-Saône : Hôpital de Neuville ;

Vénissieux : Centre de santé et de prévention CDHS.



Dans l’Isère

Grenoble : Centre départemental de santé et centre de vaccinations Nationales et Internationales

Centre hospitalier de St Marcellin

Vienne : 10 Rue Albert Thomas

Villard-de-Lans : Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Vercors

Bourgoin : Espace Senior

Eybens : Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Sud est Grenoblois Maison des associations

La Mure : Complexe sportif Jean Morel

Montalieu : Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)

Voiron : Villa des 4 chemins, à l’entrée de l’Hôpital

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : 1 Avenue Roland Garros – Grenoble Air Parc

La Tronche : Centre hospitalier universitaire de Grenoble CHUGA (RDC du Pavillon Chatin, face au bâtiment de la Direction Générale)