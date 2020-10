Covid-19 : vers un nouveau reconfinement ?

Le gouvernement devrait annoncer cette semaine de nouvelles mesures pour tenter de lutter contre l’épidémie de coronavirus. Emmanuel Macron a annulé un déplacement et convoqué deux Conseils de défense.

Trois pistes de reconfinement sont à l’étude au plus haut sommet de l’État. En premier lieu, un couvre-feu renforcé dès 19 heures mais aussi un reconfinement le week-end ou encore un confinement localisé dans les zones où le virus explose.



Le conseil scientifique, de son côté, préconise un confinement généralisé. De nouvelles mesures pourraient être annoncées dès ce mercredi soir.



En tout cas, les deux conseils de défense, se tiennent ce mardi et ce mercredi alors que près de 26 771 cas de coronavirus ont été confirmés en 24 heures. 257 morts supplémentaires ont été enregistrés et plus de 2700 personnes sont en réanimation.

De nouveaux patients du Rhône et de la Loire sont transférés vers d’autres régions.