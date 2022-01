Covid : des dates bientôt dévoilées concernant un allègement des restrictions sanitaires

Emmanuel Macron devrait bientôt dévoiler aux Français un agenda en vue d’un possible assouplissement des jauges et du télétravail, indique franceinfo, alors que cette semaine est la troisième depuis les nouvelles mesures prises afin d’endiguer la propagation du Covid sur le territoire français, et qu’un nouveau conseil de défense sanitaire va se tenir ce jeudi matin.

Une façon de donner de la visibilité quant aux restrictions liées à la crise sanitaire, même si les mesures actuelles devraient être prolongées pour les deux prochaines semaines, précise l’AFP.