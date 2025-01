CS Bourgoin-Jallieu : Des joueurs historiques vont quitter le club

Au moins une quinzaine de joueurs ne seront plus présents au CS Bourgoin-Jallieu la saison prochaine. Non-conservés par le club ou désireux eux-mêmes de le quitter, un certain nombre de joueurs historiques ciel et grenat vont quitter la maison. Les frères Cotte, le deuxième ligne Léandre (35 ans) et le troisième ligne Théophile (31 ans), les flankers Kevin Rivoire (30 ans), Bynjamin Rabatel (27 ans) et Mattéo Broeders (24 ans), ainsi que l’arrière polyvalent Rémy Bouet (33 ans) en font partie. Une page va se tourner pour le CSBJ, qui, sur les dernières années, souhaitait forger le club autour de ces joueurs fidèles à Bourgoin-Jallieu.

EC