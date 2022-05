Cyclisme : le VCVB, un club en progression constante

Ces dernières années, tout est allé très vite pour le Vélo Club Villefranche Beaujolais (VCVB) : « En 2018, il y a eu un enchaînement avec la montée en National 1, puis le titre de champion de France en 2019 », exprime le jeune manager sportif du club caladois, Anthony Barle.

Une ascension fulgurante qui suscite l’admiration mais aussi la curiosité, puisque « 2019 a été le début de quelque chose, il y a eu un engouement autour de notre équipe », confirme le dirigeant, qui est parvenu, avec les autres membres de l’organigramme, à faire fructifier ces résultats sportifs soudains en une progression constante et maîtrisée.

Avec une quarantaine de bénévoles, le VCVB est parvenu à s’émanciper petit à petit. « Le club vit grâce à ses bénévoles, c’est une véritable chance d’en avoir énormément », confie Anthony Barle. Et aujourd’hui, le club est parfaitement structuré et assume son nouveau statut.

Les échéances à venir sont nombreuses : 8 Mai : Grand Prix de Belley (Cat 1,2,3), Du 13 au 15 Mai : Tour du Loiret (élite nationale),15 Mai : Arbent Bourg Arbent (élite nationale),Du 20 au 22 Mai : Tour de la Vallée Montluçonnaise

Au fil des ans, le club grandit et construit sa renommé, dans la région et donc au-delà, ce qui lui permet également de signer de plus en plus de contrats et d’attirer des coureurs professionnels.

Dans la continuité de ces deux années, la soif de victoire est devenue encore plus importante, aussi bien chez les cyclistes présents que chez ceux qui arrivent, tout comme du côté de la direction, qui affiche clairement ses ambitions : « Aujourd’hui, nous sommes sixièmes de la Coupe de France et notre objectif est de passer au moins dans le top 5 », affirme le manager général.

Avoir des ambitions, cela aidera à poursuivre la progression du VCVB alors que d’importantes échéances se profilent à l’horizon, puisque le club sera présent sur l’Alpes Isère Tour, mais aussi sur un événement qui lui tient particulièrement à cœur : la course du Beaujolais.

Martin Gaboriau