Cyclisme : Paris-Nice passe dans le Rhône et l’Isère ce jeudi

Les cyclistes de la course Paris-Nice en seront ce jeudi à leur cinquième étape, la plus longue de la course. Ils partiront de Gannat, en Auvergne, pour finir à La Côte-Saint-André. Un parcours de 227km, séparé en six étapes, attends les athlètes.



Dans le détail, les cyclistes passeront dans un premier temps dans le Rhône aux alentours de 14h, ils traverseront Saint-Symphorien-Sur-Coise, Sainte Catherine ou encore Chabanière. Ensuite les coureurs, passeront par la Loire avant de revenir dans le Rhône en passant par Trèves et Condrieu. Pour finir cette étape ils entreront en Isère au niveau de Saint-Clair-du-Rhône, Cheyssieu, Vernioz…



Cliquez ici pour avoir accès à la totalité du parcours.