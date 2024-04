D1 Arkema : DFCO féminin reçoit Reims ce mercredi

Dijon FCO féminin accueille le Stade de Reims ce mercredi à 18h30 à l'occasion de la 21e journée de D1 Arkema. Les Bourguignonnes sont 9es avant la partie et possèdent 7 points d'avance sur la zone de relégation et sont certaines d'être maintenues dans l'élite d'ici la fin de saison puisqu'il ne reste que deux rencontres en comptant celle-ci, et donc 6 points à prendre. Cependant, les Dijonnaises peuvent encore finir 8e puisqu'elles ont le même nombre de points que Le Havre qui occupe cette position au classement. Face aux actuelles 4es qui luttent pour participer aux phases finales, la tâche ne sera pas facile quoi qu'il arrive.