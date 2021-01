Dakar : le motard français Pierre Cherpin est mort

Le Dakar est une nouvelle fois endeuillé. Le motard français Pierre Cherpin est décédé des suites de ses blessures lors de son rapatriement en France.



Il avait été gravement blessé après un accident lors de la 7e étape du Dakar, entre Ha’il et Sakaka, en Arabie Saoudite, dimanche. Un peu plus tôt dans la semaine, il avait été opéré d’un hématome extra dural.

Le pilote de 52 ans devait arriver au Bourget ce vendredi avant d’être pris en charge au CHRU de Lille.



Sur la page Facebook du pilote on peut lire : “Pierre nous a quitté des suites d’une fièvre aigüe probablement d’origine cérébrale dans l’avion sanitaire qui l’a déposé au Bourget”



Il participait pour la quatrième fois au Dakar. Il s’agit du 22e décès d’un pilote dans l’histoire de l’épreuve.