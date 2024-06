Dates, horaires, lieux… Tout ce qu’il faut savoir du passage du Tour de France dans la région

Le Tour de France est enfin de retour dès demain et passe de nouveau dans notre sublime région Auvergne-Rhône-Alpes avec différents types de courses au programme. L'édition 2024 fera à nouveau vibrer la région et voici un aperçu des étapes qui traverseront notre belle région.

Étape 4 : Pinerolo- Valloire (2 juillet)

Après un départ donné depuis l'Italie cette année, le Tour de France fait son entrée en France par les Alpes. Les cyclistes seront immédiatement dans le dur dès le début de ce Tour. Le 2 juillet, le Tour de France prendra son départ à Pinerolo, en Italie pour une étape épique jusqu'à Valloire. Cette étape de haute montagne promet d'être l'une des plus exigeantes de la compétition, avec l'une des ascensions les plus redoutables des Alpes, celle du Col du Galibier avec une montée hors-catégorie à 5,1% d'inclinaison pendant 23 km. La direction du Tour prévoit une arrivée à 17h05 à Valloire.

Étape 5 : Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas (3 juillet)

Le 3 juillet, les cyclistes sortiront des Alpes en partant de Saint-Jean-de-Maurienne pour arpenter les routes iséroises et aindinoises pour rejoindre Saint-Vulbas, dans l'Ain. Cette étape intermédiaire offrira un contraste avec la veille, avec des terrains plus vallonnés permettant aux coureurs de se reposer de l'étape montagneuse de Valloire. Saint-Vulbas, connue pour son complexe industriel et son développement durable, sera un lieu d'arrivée inédit. La direction du Tour prévoit une arrivée à 17h16 à Saint-Vulbas.

Étape 11 : Evaux-les-Bains - Le Lioran (10 juillet)

Après des passages dans les régions de Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Centre-Val de Loire, le TDF revient dans la région AURA le 10 juillet en jonchant la Nouvelle-Aquitaine. Le peloton partira d'Evaux-les-Bains, une charmante ville thermale et se dirigeront vers Le Lioran, une station de sports d'hiver nichée dans le Massif central. Cette étape sera marquée par la montée du Puy Mary longue de 5,4 km et inclinée de 8,4% de moyenne. Le Lioran, avec ses paysages magnifiques et ses installations modernes, sera le théâtre d'une arrivée spectaculaire où le peloton sera sûrement divisé en plusieurs groupes. La direction du Tour prévoit un départ à 11h20 et une arrivée à 16h54.

Étape 12 : Aurillac - Villeneuve-sur-Lot (11 juillet)

Le 11 juillet, les coureurs partiront d'Aurillac, la capitale du Cantal, pour se rendre à Villeneuve-sur-Lot, commune de la Nouvelle-Aquitaine. Cette étape de transition vers le sud-ouest de la France sera bien moins passionnante que celle de la veille, puisque les coureurs quitteront rapidement la région pour rejoindre le Lot. La direction du Tour prévoit un départ à 12h35 et une arrivée à 17h16.

K.M