De la neige “industrielle” dans le département du Rhône

Dans la nuit de jeudi à vendredi, de la neige dite “industrielle” est tombée sur le département du Rhône. En effet, la neige n’était pas prévue puisque les conditions sont anticycloniques mais le phénomène est bien visible dans la zone, à Saint-Priest ou encore à Villefranche-sur-Saône.

La formation de cette neige

C’est l’activité humaine qui serait à l’origine de cette neige. Romain Weber, météorologue et fondateur du site Lyon Météo explique ce phénomène, “Lorsque l’activité humaine intervient avec la pollution liée aux industries, à la circulation, aux appareils de chauffages, l’aire se charge alors d’humidité supplémentaire mais aussi de petites particules solides appelées noyaux de condensation. Par température négative et en l’absence de vent, la vapeur d’eau se fixe sur ces noyaux, gèle et se transforme en neige”. C’est donc l’activité humaine qui est à l’origine de cette neige industrielle qui reste très rare, elle peut réduire la visibilité et blanchir les sols. C’est une neige qui est imprévisible et qui reste dangereuse puisque les émissions humaines ne sont pas prises en compte dans les modèles météorologiques.