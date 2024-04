De la prison ferme pour le gérant et le vendeur d’un point de deal à Villeurbanne

Le 8 avril dernier, la police a démantelé un point de deal à Villeurbanne. Suite aux investigations, le gérant de ce point de deal, ainsi que son vendeur et nourrice, respectivement âgés de 21 et 22 ans et déjà connus des services de police, ont été identifiés.

Après avoir placé les suspects en garde à vue, la police a perquisitionné les domiciles du gérant et de l'appartement ciblé comme lieu de stockage. Au total, 7,6 kg de résine de cannabis, 2,1 kg d'herbe de cannabis, 78 g de cocaïne, du matériel de découpe et de conditionnement de stupéfiants, ainsi que 4 100 euros en numéraire ont été saisis.

Malgré leur dénégation initiale, le gérant a finalement partiellement reconnu les faits. Ils ont été condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme le 11 avril 2024 par le parquet de Lyon.

M.D