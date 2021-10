De Marseille à l’Antarctique, la folle traversée de six étudiants

“Antarctique 2.0 °C”, c’est le nom donné par six étudiants des Écoles normales supérieures (ENS) au voyage qui va les mener de Marseille à l’Antarctique, puis de l’Antarctique jusqu’à Lorient, expédition qu’ils entament ce mercredi en partant du Vieux-Port de la cité phocéenne, indique La Provence.

Des jeunes qui n’ont jamais navigué mais qui se lancent dans ce périple, sur lequel ils travaillent depuis trois ans, dans un but scientifique, dont les enjeux et les objectifs concernent le changement climatique.

Accompagnés par trois marins expérimentés, dont Thierry Dubois, navigateur adepte de la course au large et des raids en solitaire, les six compagnons partent à l’aventure afin de déterminer la vulnérabilité de l’Antarctique face au réchauffement climatique et d’effectuer des recherches qui pourraient permettre de favoriser la protection de cette zone sensible, où les écosystèmes et la biodiversité sont menacés.