De nombreux vacanciers sont attendus sur l’A43 entre Lyon et Chambéry ce dimanche

Alors que les fêtes de Noël sont à peine terminées, les vacanciers devrait déjà se mettre en route ce dimanche 26 décembre puisque Bison Futé a classé la journée en orange dans le sens des départs sur tout l’Hexagone. C’est aussi le cas dans la région Auvergne Rhône-Alpes sur l’A43 en partance de Lyon et en direction de Chambéry, entre 11 heures et 20 heures.

Le préfet de région a annoncé sur son compte Twitter également que sur cet itinéraire, les alentours des grandes métropoles devraient être congestionnés entre 15 heures et 19 heures, et le tunnel du Mont-Blanc lui entre 9 heures et 15 heures.